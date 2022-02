Hessen gratuliert Steinmeier: «Persönliche Größe»

Frank-Walter Steinmeier, frisch bestätigt im Amt des Bundespräsidenten, erreichen Glückwünsche auch aus Hessen. Mit lobenden Worten wird dabei nicht gespart.

Politiker aus Hessen haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu dessen Wiederwahl gratuliert. «Seine Arbeit wird geschätzt, ein Beleg dafür ist die heutige Wiederwahl und die parteiübergreifende Zustimmung für ihn», sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag laut Mitteilung der Staatskanzlei. Steinmeier habe sich in seiner ersten Amtszeit besonders für die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft eingesetzt.

«Das war und ist gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie ein außerordentlich wichtiger Beitrag», sagte Bouffier, der an der Bundesversammlung zur Wahl des Staatsoberhauptes teilgenommen hatte. Durch seine «besonnene Art und ruhige Hand» habe Steinmeier großen Anteil daran, «dass die Menschen in Deutschland die erforderlichen Maßnahmen in der Krise akzeptiert haben».

Die Bundesversammlung bestätigte am Sonntag den 66-Jährigen mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Steinmeier, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert worden war, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Er erhielt 1045 von 1425 gültigen Stimmen und nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an.

Günter Rudolph, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im hessischen Landtag und Mitglied der Bundesversammlung, gratulierte ebenfalls und erklärte: «Frank-Walter Steinmeier prägt sein Amt als höchster Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland seit fünf Jahren durch persönliche Größe und überparteiliche Integrität.» Er sei ein Mann der leisen Töne, «aber doch stets die deutlich vernehmbare Stimme des weltoffenen, der Zukunft zugewandten Deutschlands».