Der SV Darmstadt 98 muss eine Geldstrafe in Höhe von 23 400 Euro bezahlen, weil die Fans des Zweitligisten verbotene Pyrotechnik gezündet haben. Dies urteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes, wie der DFB am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall ereignete sich vor dem Auswärtsspiel am 11. September beim 1. FC Kaiserslautern. Der Anpfiff hatte sich um wenige Minuten verzögert. Der Verein kann einen Betrag von bis zu 7800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die Lilien haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.