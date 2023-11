Für Aufsteiger Wehen Wiesbaden gibt es bei der heimstarken SpVgg Greuther Fürth nichts zu holen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verloren. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) und rutschte in der Tabelle mit 21 Punkten auf Rang acht ab. Armindo Sieb in der 20. Minute und Branimir Hrgota (84.) erzielten die Tore für die Franken, die den vierten Sieg nacheinander bejubelten und sich mit 24 Zählern auf den fünften Platz vorschoben.

Beim Duell zwischen den Trainer-Freunden Alexander Zorniger und Markus Kauczinski ging es lange spannend zur Sache. Fürth erwischte nach einem Wiesbadener Ballverlust im Mittelfeld den besseren Start. Robert Wagner bediente Sieb perfekt. Der 20-Jährige schloss mit einem platzierten Schuss ins lange Eck eiskalt ab. Danach schnupperte der Gast wiederholt am Ausgleich, ließ aber seine Möglichkeiten ungenutzt.

Umkämpft blieb die Partie auch nach der Pause. Nach eine Großchance von Robin Heußer zum Ausgleich kurz dem Wiederanpfiff hatte Fürth die Partie wieder im Griff, verpasste aber lange das beruhigende 2:0. Das besorgte in der Schlussphase Kapitän Hrgota. Für die Hessen geht es am kommenden Samstag mit einer weiteren schweren Auswärtsaufgabe weiter. Der Aufsteiger gastiert dann beim Tabellendritten Holstein Kiel.

Tabelle 2. Bundesliga Kader Greuther Fürth Termine Greuther Fürth Infos zum Spiel