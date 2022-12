Darmstadt feiert Testspielsieg am Böllenfalltor

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat am Samstagabend in einem Testspiel gegen den BSC Young Boys aus Bern einen 2:0 (2:0)-Sieg gefeiert. Philip Tietz markierte vor 10.098 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor einen Doppelpack (24. Minute/44.).

Die Lilien, deren Fans mit den Anhängern der Young Boys eine Fan-Freundschaft unterhalten, weihten mit dem Eröffnungsspiel gleichzeitig das nun fast fertig umgebaute Stadion ein. Erstmals seit Ende 2018 können wieder fast alle Plätze auf allen Tribünen genutzt werden. Das Stadion fasst nach dem Umbau 17.800 Zuschauer, gegen die Berner gab es ein Fassungsvermögen von 17.100 Plätzen.

In einem Spiel bei klirrender Kälte mit ansonsten wenigen Höhepunkten in der ersten Halbzeit brachte Tietz die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit in Führung, nachdem er nach einem Pass von Fabian Holland kurz vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten musste. Kurz vor der Halbzeit erhöhte der Angreifer nach einer Kombination erneut aus kurzer Distanz.

Ab der Pause wechselten beide Teams munter durch. Auch im zweiten Durchgang hatten die Südhessen mehr vom Spiel. Ihre Gelegenheiten, weitere Treffer in der Partie zu erzielten, nutzten beide Mannschaften nicht.

Am Samstagmittag hatten die Hessen die Vertragsverlängerung mit den beiden 33 Jahre alten Schlüsselspielern Tobias Kempe und Klaus Gjasula verkündet. Kempe bleibt bis Juni 2025, Gjasula bis Juni 2024. "Es macht extrem viel Spaß, mit Tobi und Klaus zusammenarbeiten zu dürfen. Beide sind Führungsspieler, die auf und neben dem Platz wichtig für uns sind", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

