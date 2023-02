Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 muss für längere Zeit auf Stammspieler Matthias Bader verzichten. Dies teilte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag bei der Pressekonferenz mit. "Matthias Bader hat sich im Regensburg-Spiel eine schwere Unterleibsverletzung zugezogen, die operiert werden musste. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Das ist ein herber Verlust für uns", sagte Lieberknecht. Der Defensivakteur ist in der Abwehr der Lilien gesetzt und genießt bei Lieberknecht hohes Ansehen.

Der Bundesliga-Anwärter ist am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen gefordert. Neben Bader könnte auch Offensivspieler Braydon Manu, der wegen eines viralen Infekts in dieser Woche noch nicht trainieren konnte, ausfallen. Nur mit einem Sieg in Sandhausen würde Darmstadt den Spitzenplatz in Liga zwei sicher für den kompletten 19. Spieltag verteidigen.

