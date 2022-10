An der Frankfurter Hauptwache ist eine Leiche gefunden worden. Die Todesursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Gegen 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen habe ein Mitarbeiter der Bahn eine leblose männliche Person am Gleis 3 des S-Bahnsteigs entdeckt, berichteten die Beamten. Zuvor hatte hessenschau.de darüber berichtet.