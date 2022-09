Der SV Wehen Wiesbaden hat sich am neunten Spieltag der 3. Fußball-Liga der Heimstärke des SV Waldhof Mannheim beugen müssen. Das Team von Trainer Christian Neidhart feierte am Samstag beim 1:0 (0:0) im fünften Saisonspiel im Carl-Benz-Stadion den fünften Sieg und zog in der oberen Tabellenhälfte dadurch an den Hessen vorbei. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte erzielte Offensivmann Dominik Kother in der 64. Minute den entscheidenden Treffer für die Mannheimer. Die Wiesbadener bemühten sich in der Schlussphase um den Ausgleich, hatten aber keine zündenden Ideen.