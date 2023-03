Trotz einer Aufholjagd hat der SV Wehen Wiesbaden im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kämpfte sich am Mittwoch bei der 2:4 (0:0)-Niederlage beim SC Freiburg II nach einem 0:2 zwar zurück, musste dann aber zwei Gegentore in der Nachspielzeit hinnehmen. Mit 47 Punkten fielen die Wiesbadener auf den sechsten Platz zurück.