Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden bestreitet seine Generalprobe vor der neuen Saison gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich. Wie die Hessen am Freitag auf ihrem Twitterkanal mitteilten, findet das Spiel gegen den Tabellenachten der abgelaufenen Saison eine Woche vor dem Ligastart im Rahmen des traditionellen Fan-Festes am 17. Juli (15.00 Uhr) in der Brita Arena statt. Elf Tage zuvor spielt der SVWW auswärts gegen den VfB Stuttgart. Diese Partie ist jedoch nicht öffentlich.