Eine deutliche Zunahme von Bioabfällen hat im vergangenen Jahr die Menge der Haushaltsabfälle in Hessen steigen lassen. Insgesamt fielen 2021 im Bundesland durchschnittlich 464 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Person an, das waren fünf Kilogramm oder ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Gesamtmenge der Haushaltsabfälle in Hessen belief sich auf 2,92 Millionen Tonnen und damit 32.100 Tonnen mehr als im Vorjahr.