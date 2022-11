Eintracht Frankfurt hat seinen ehemaligen Verteidiger Martin Hinteregger vor dem Bundesligaspiel am Mittwochabend gegen die TSG Hoffenheim offiziell verabschiedet. Der ehemalige österreichische Nationalspieler hatte nach dem Europa-League-Sieg im Mai überraschend seinen Rückritt als Profifußballer erklärt und war in seine Heimat Österreich zurückkehrt. Der 30-Jährige war 2019 vom FC Augsburg zum hessischen Club an den Main gewechselt.