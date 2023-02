Autofahrer haben in Hessen im Jahr 2022 ähnlich lange im Stau gestanden wie im Jahr davor. Sie verbrachten insgesamt 25.251 Stunden im Stau, 86 Stunden mehr als im Jahr 2021, wie der ADAC Hessen-Thüringen in seiner Staubilanz am Donnerstag mitteilte. Dabei habe es in der ersten Jahreshälfte mehr Staus gegeben als in der zweiten, da viele Menschen ab dem Sommer 2022 das Neun-Euro-Ticket genutzt hätten oder mit dem Flugzeug statt mit dem Auto verreist seien, erklärte ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Herda. Insgesamt habe es deutlich weniger Verkehr und Staus gegeben als im Vor-Corona-Jahr 2019.