Die Frankfurter Römer-Koalition will an diesem Donnerstag das Abwahlverfahren für den umstrittenen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auf den Weg bringen. «Dem für die Sitzung am 14. Juli 2022 angekündigten Abwahlantrag wird wie angekündigt von den Koalitionsfraktionen zugestimmt», kündigten die Römer-Fraktionen der Grünen, SPD, FDP und Volt am Mittwochabend an.