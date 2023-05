Das nasse und kühle Frühjahr hat den hessischen Bauern zwar die Feldarbeit erschwert, doch hoffen sie nun auf gute Erträge auf den Feldern in den kommenden Monaten. Die Niederschläge seien wichtig gewesen für die Versorgung der Pflanzen und die Wasserspeicher in den Böden, erklärte eine Sprecherin des hessischen Bauernverbandes auf dpa-Anfrage. Zwar habe man stellenweise wegen Verschlämmungen Mais und Zuckerrüben nachsäen müssen und die Felder seien teils nicht befahrbar gewesen. Für die Ernte sei aber noch nichts verloren, und mit dem jetzt einsetzenden wärmeren Wetter könnten sich noch gute Erträge entwickeln.

So ließen besonders die Wintergetreidebestände eine gute Ernte erwarten. Die Ähren der Gerste zeigten sich voll entwickelt und man hoffe auf eine ausreichende Kornfüllung. "Auch die Weizenähren kommen langsam und werden bei früheren Sorten sichtbar oder sind schon draußen." Die Ernte dürfte etwas später starten als in den trockeneren vorangegangenen Jahren.

Mais und Zuckerrüben hingegen wachsen nach Angaben der Sprecherin derzeit - je nach Aussaatzeitpunkt - noch sehr unterschiedlich. Dank einer guten Versorgung mit Wasser und der steigenden Temperaturen tagsüber dürften sich die Pflanzen aber zügig weiterentwickeln, Schäden in den Kulturen wegen nächtlicher Kälte seien nicht mehr zu erwarten. Wichtig sei, dass die Pflanzen auch weiterhin ausreichend Wasser erhalten. "Eine schnell einsetzende Trockenheit wie im vergangenen Jahr könnte trotz der zurückliegenden Niederschläge noch Ertragsschäden bringen."

Die Frühjahrsaussaat vieler Kulturen habe sich witterungsbedingt in diesem Jahr deutlich verzögert und sich, je nach Region, teils über mehrere Monate hingezogen. Mittlerweile sei die Aussaat in vielen Regionen abgeschlossen - ebenso wie der erste Grünlandschnitt, der dank des regenreichen Wetters erfreuliche Erträge gebracht habe. "Das stabilisiert die Futterversorgung", so die Sprecherin. Bei weiteren Niederschlägen seien auch die weiteren Ernteaussichten beim Grünlandschnitt positiv.