Die größeren hessischen Apfelwein-Betriebe haben im vergangenen Jahr rund 30,5 Millionen Liter des Getränks produziert. Das waren elf Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden vor dem Welt-Apfelwein-Tag am 3. Juni mitteilte.