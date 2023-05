Die Weinmosternte ist in Hessen 2022 umfangreicher ausgefallen als 2021. Im vergangenen Jahr waren es 26,3 Millionen Liter und damit 8 Prozent mehr als 2021, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mit Blick auf den Tag des Weins an diesem Donnerstag (25. Mai) mitteilte. Dafür bewirtschafteten die Winzer 2022 insgesamt 3600 Hektar in den beiden Weinanbaugebieten Rheingau und Hessische Bergstraße. Den größten Anteil an Anbaufläche und Mostertrag hatte wieder die Rebsorte Weißer Riesling mit 2800 Hektar und 19,1 Millionen Litern. An zweiter Stelle kam der Blaue Spätburgunder mit 435 Hektar und 3,1 Millionen Litern.