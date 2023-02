Unbekannte haben einen Geldautomaten in der Ortsgemeinde Saulheim im Landkreis Alzey-Worms gesprengt. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde zunächst ein Knallgeräusch im Bereich des Saulheimer Rathausplatzes gemeldet. Die Polizei fand dort einen gesprengten Geldautomaten der Mainzer Volksbank vor. Im Umkreis gab es Sperrungen. Weitere Angaben zu der Automatensprengung, auch ob Geld erbeutet wurde, machte die Polizei am Morgen nicht. Die Ermittlungen dauern an.