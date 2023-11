Die beiden NFL-Spiele sind für die Stadt Frankfurt ein Highlight. Der Oberbürgermeister fiebert den Partien entgegen. Ein Geheimnis lüftet er nicht.

Für den Frankfurter Oberbürgermeister sind die anstehenden NFL-Spiele ein "großartiges Ereignis". Die beiden Partien "prägen unsere Sportstadt", sagte Mike Josef (SPD) am Samstagabend beim Sportpresseball. Ob er am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) den Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs oder die Miami Dolphins anfeuern wird, wollte er nicht verraten.

"Das Schöne am American Football ist ja, dass das Ereignis einfach ein großes Fest ist. Ich freue mich auf beide Mannschaften", sagte Josef. Doch ein Spieler hat es dem Oberbürgermeister besonders angetan: "Ich freue mich vor allen Dingen auf Patrick Mahomes, den Quarterback momentan. Das wird eine große Sache!"

Die Gerüchte rund um das Erscheinen von Pop-Gigantin Taylor Swift sind auch an Josef nicht vorbeigegangen. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn Taylor Swift auch da ist. Aber ich glaube, die großartigen Ereignisse der NFL, der beiden Spiele, stehen und fallen nicht mit Taylor Swift." Vielmehr wünsche er sich, dass die amerikanische Profi-Liga und Frankfurt auch in Zukunft kooperieren.

Im kommenden Jahr findet wieder ein NFL-Spiel in München statt. "2025 dann wieder in Frankfurt", sagte Josef. "Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der NFL, wir wollen den Flag Football etablieren und natürlich auch eine langfristige Zusammenarbeit mit der NFL."

Offizielle Homepage Mitteilung