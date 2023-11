Tausende Fans der New England Patriots im Stadion, eine "große Chance". Für einen deutschen Super-Bowl-Gewinner ist die zweite NFL-Partie besonders. Trotz der Geldfrage.

Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer sieht den Auftritt in Frankfurt am kommenden Wochenende als große Chance für sein Ex-Team, die New England Patriots. "Bei der letzten Erhebung hatten wir die größte Fangemeinde aller NFL-Teams in Deutschland. Die meisten davon haben uns bislang nur im TV verfolgt. Jetzt sind wir in Deutschland. Den Fans wollen wir natürlich auch was bieten, es soll ein großes Dankeschön für ihre riesige Unterstützung sein", sagte der 39-Jährige der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Donnerstag).

Die im Moment kriselnden Patriots, mit denen sich Vollmer 2015 und 2017 die Meisterschaft sicherte, treffen am Sonntag in Frankfurt auf die Indianapolis Colts (15.30 Uhr/RTL und DAZN).

Man dürfe nicht vergessen, dass Robert Kraft, der Eigentümer der Patriots, für das Spiel in Deutschland auch Einbußen in Kauf nehme, sagte Vollmer. "Man gibt ein Heimspiel in Amerika in einem viel größeren Stadion ab, die Flüge, die ganzen Logistikkosten. Aber natürlich ist das eine wahnsinnig große Chance, um unsere Marke hier weiter auszubauen und zu zeigen, wofür die New England Patriots stehen", sagte Vollmer.

Die Partie ist ausverkauft - wie schon das Spiel des aktuellen Super-Bowl-Siegers Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins am vergangenen Wochenende (21:14). Vollmer gefiel die Atmosphäre in Hessen. "Die Tage zum Spiel hin waren fantastisch, auch die Stimmung im Stadion super", sagte er. "Aktuell ist Schichtwechsel, die ersten Hunderttausend Fans sind gefahren, jetzt kommen so langsam die neuen wieder. Spätestens zum Wochenende ist es dann wieder richtig voll."

NFL-Homepage Guide für Frankfurt-Games Tabellen