Zum Auftakt des Prozesses gegen einen Mann, der zwei Pakete mit streng riechendem Marihuana bei einer Frankfurter Postagentur aufgegeben hat, ist der Angeklagte nicht erschienen. Das Amtsgericht Frankfurt ordnete daraufhin am Montag die polizeiliche Vorführung des 32-Jährigen im September an. Gründe für sein Fernbleiben konnte sein Verteidiger am Montag nicht nennen.