Das Bistum Fulda will seine Angebote künftig auf einem Campus in unmittelbarer Nähe zum Fuldaer Dom bündeln. Dafür sollen frei werdende Räume im direkt an den Dom anschließenden Konventsgebäude sowie dem gegenüberliegenden Seminar- und Hörsaalgebäude der Theologischen Fakultät hergerichtet und genutzt werden, teilte das Bistum am Freitag mit. "Der neue Campus am Dom wird multifunktionell und führt viele unserer inhaltlichen Angebote aus den Bereichen Kultur, Fort- und Weiterbildung sowie aus der Seelsorge zusammen", erklärte der Generalvikar des Bistums, Prälat Christof Steinert. "Das bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung und zur Begegnung und weitet den Raum für neue Entwicklungen."

Der neue Campus solle ein Ort werden, an dem Kirche und Gesellschaft sich begegnen und an dem Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen miteinander in den Austausch kommen könnten. Dafür sei der Standort im Fuldaer Barock-Viertel ideal. In dem historischen Gebäudekomplex sollten in den kommenden Jahren unter anderem Wohn- und Übernachtungsbereiche renoviert, bestehende Tagungsräume modernisiert und eine zeitgemäße Küchen- und Verpflegungsinfrastruktur errichtet werden.

Hintergrund der Planungen ist auch die Neuausrichtung der Priesterausbildung sowie die Bündelung der Ausbildung für Berufe in der Seelsorge und im Lehramt am katholischen Seminar der Universität Marburg. Dadurch werden die betreffenden Räumlichkeiten in dem Gebäudeensemble frei. Der neue Campus solle künftig auch die Katholischen Akademie des Bistums Fulda beherbergen, die bisher im Bonifatiushaus im Fuldaer Stadtteil Neuenberg untergebracht ist. Diese solle im Laufe des Jahres 2026 an den neuen Standort ziehen, hieß es. Die Gebäude in Neuenberg sollten dann "zu größeren Teilen wirtschaftlich anders genutzt werden". Die Familienbildungsstätte Helene Weber werde am gewohnten Standort in Neuenberg bleiben.