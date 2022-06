In der Debatte um eine umstrittene Installation auf der documenta in Kassel hat die SPD im Bundestag die Leitung der Kunstschau zu einer «konstruktiven Aufarbeitung» aufgefordert. «Mit den dargestellten Figuren, die an antisemitische "Stürmer"-Karikaturen erinnern lassen, hat das Banner des Künstlerkollektiv "Taring Padi" die rote Linie weit überschritten», sagte der medien- und kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Helge Lindh, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.