In Hessen ist die Zahl von Beschäftigten mit Fluchthintergrund in den vergangenen Jahren gestiegen. "In der zeitlichen Entwicklung beobachten wir seit 2016 einen sukzessiven Anstieg in den Beschäftigtenzahlen der Personengruppe", erklärte eine Sprecherin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur.

Zum Stichtag 31. März waren im Bundesland demnach insgesamt rund 271.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter knapp 37.000 Flüchtlinge. Das sei ein Zuwachs von rund 10.000 Personen (plus 37 Prozent) im Vergleich zu März 2020 mit rund 27.000 Menschen. Die Zahl der ausschließlich geringfügig beschäftigten Flüchtlinge stieg der Sprecherin zufolge im gleichen Zeitraum von 4900 auf rund 7500 (plus 53 Prozent).

"Bei denjenigen Menschen, die im Zeitraum 2013 bis 2016 aus humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Gründen eingereist sind, lag der Schwerpunkt in den Jahren 2017 bis 2019 in der sprachlichen und beruflichen Qualifizierung der Personengruppe, um sie an den deutschen Arbeitsmarkt heranzuführen", erläuterte die Sprecherin. Einem großen Teil von ihnen sei in Hessen der Eintritt in den Arbeitsmarkt gelungen.