Auch wenn das neue Ausbildungsjahr bereits am 1. August gestartet ist, bestehen laut Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit in vielen Bereichen gute Chancen auf Lehrstellen. Ob im Einzelhandel oder Verkauf, als Bürofachkraft, als Fachkraft für Lagerlogistik, als medizinische Fachangestellte oder als Handelsfachwirt - Bewerberinnen und Bewerber sind in zahlreichen Betrieben und Einrichtungen willkommen.