Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Februar leicht angestiegen. Zum Stichtag am 13. Februar waren 179.436 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Das waren 767 mehr als einen Monat zuvor und 16.353 mehr als ein Jahr zuvor. Als Hauptgrund für den starken Anstieg in der Jahresfrist wurde der Zugang zahlreicher Flüchtlinge aus der Ukraine genannt. Die Arbeitslosenquote blieb vom Vormonat unverändert bei 5,2 Prozent.