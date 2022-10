Die Zahl der Anträge auf Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation ist in Hessen rückläufig. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, lag diese im vergangenen Jahr bei 5568, das waren 932 Anträge weniger als 2020. "Damit war die Anzahl zum ersten Mal seit Einführung dieser Statistik im Jahr 2012 im jeweiligen Vorjahresvergleich rückläufig", hieß es.