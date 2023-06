Für den Neubau des Forschungszentrums der Keltenwelt am Glauberg ist derzeit ein Realisierungswettbewerb in Vorbereitung. Mit einem Ergebnis und entsprechenden Vertragsabschluss wird zu Beginn des nächsten Jahres gerechnet, wie aus einer Antwort des hessischen Kulturministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Lisa Gnadl hervorgeht. Demnach soll das Gebäude nach bisherigem Planungsstand Ende 2028 fertig gestellt werden und multifunktional nutzbare Räumlichkeiten umfassen, darunter eine Bibliothek, Archiv- und Lagerflächen sowie eine ausreichende Anzahl von Büroräumen. "Damit sollen flankierend die Möglichkeiten des Museums in den Bereichen Führung und Vermittlung verbessert und erweitert werden", hieß es.

Die Keltenwelt am Glauberg (Wetteraukreis) ist Teil des Archäologischen Landesmuseums Hessen und "integraler Bestandteil" der Abteilung hessenARCHÄOLOGIE im Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LfDH), erläuterte das Ministerium. Sie basiere auf einem Drei-Säulen-Konzept, bestehend aus Museum, archäologischem Park und Forschungszentrum.

Das Forschungszentrum sei eingebunden in ein Netzwerk von überregionalen, nationalen und internationalen Institutionen, die zur Eisenzeit in Europa forschen und stelle ein "Alleinstellungsmerkmal der Keltenwelt in Deutschland dar". Mit dem geplanten Neubau sollten dafür die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Der keltische Fürstensitz am Glauberg soll nach dem Wunsch des Landes Hessen auch Unesco-Welterbe werden. In einem gemeinsamen Antrag setzen Hessen und Baden-Württemberg sich dafür ein, die beiden eisenzeitlichen Fundstätten Glauberg und Heuneburg auf die deutsche Vorschlagsliste für das Kultur- und Naturerbe der Welt setzen zu lassen. Das nationale Auswahlverfahren laufe derzeit noch, erklärte das Ministerium.