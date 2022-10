Im Frankfurter Europaviertel wird aktuell das erste Bürohaus der Stadt in Holz-Hybrid-Bauweise gebaut. Für das 30 Meter hohe Gebäude wurden rund 1800 Kubikmeter Fichtenholz eingesetzt, in denen etwa 1800 Tonnen Kohlendioxid gebunden sind, wie der Immobilienentwickler UBM Development beim Richtfest am Mittwoch mitteilte. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sprach von einem "Baustein, unsere Stadt zu einer nachhaltigen Großstadt zu entwickeln".