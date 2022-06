Nach dem Eklat auf der documenta hat sich das für das Bild «People's Justice» verantwortliche Künstlerkollektiv Taring Padi entschuldigt. «Wir bedauern zutiefst, in welchem Ausmaß die Bildsprache unserer Arbeit People’s Justice so viele Menschen beleidigt hat. Wir entschuldigen uns bei allen Zuschauer*innen und Mitarbeiter*innen der documenta fifteen, der Öffentlichkeit in Deutschland und insbesondere der jüdischen Gemeinde», schreibt Taring Padi auf der Website der documenta.