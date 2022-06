In der Antisemitismus-Diskussion um die documenta in Kassel hat nun auch die SPD im Bundestag personelle und strukturelle Konsequenzen gefordert. «Wir dulden Judenhass keinen Millimeter, auch nicht in «Kunst» verpackt», sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dass die als antisemitisch kritisierten Werke jemals ausgestellt worden seien, sei durch nichts zu rechtfertigen. «Jetzt müssen umfangreiche Konsequenzen folgen, die über personelle Entscheidungen hinausgehen», sagte Mast. Rücktrittsforderungen an die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, wollte sich Mast nicht anschließen. Die SPD-Politikerin sagte weiter, es brauche Mechanismen, «die sicherstellen, dass solche zutiefst bestürzenden Vorkommnisse nicht erneut passieren können».