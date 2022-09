Die Findungskommission für die Künstlerische Leitung der documenta fifteen hat sich in der jüngsten Antisemitismus-Debatte um die Weltkunstschau in Kassel hinter das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa und die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler gestellt. Das achtköpfige Gremium drückte am Donnerstag in einer Pressemitteilung seine Unterstützung aus. "Der von Medien und Politiker*innen auf das gesamte Team der documenta fifteen ausgeübte Druck ist unerträglich geworden", hieß es darin.