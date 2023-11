Mit der neuen Playmobil-Ausstellung "Weltreise" will das Kloster Eberbach im Rheingau seinen Besuchern eine Begegnung mit den Völkern und Religionen der Erde ermöglichen. "Wir möchten mit diesem Format Gäste aller Generationen und Glaubensrichtungen ansprechen und damit auch ein Zeichen für Toleranz, Nächstenliebe und die Vielfalt der Kulturen setzen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Eberbach, Julius Wagner, am Mittwoch.

Mit der neuen Playmobil-Ausstellung "Weltreise" will das Kloster Eberbach im Rheingau seinen Besuchern eine Begegnung mit den Völkern und Religionen der Erde ermöglichen. "Wir möchten mit diesem Format Gäste aller Generationen und Glaubensrichtungen ansprechen und damit auch ein Zeichen für Toleranz, Nächstenliebe und die Vielfalt der Kulturen setzen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Eberbach, Julius Wagner, am Mittwoch.

Die eigens für das Kloster entwickelte Familienausstellung startet am 25. November. Unter der Regie des Hamburger Künstlers Oliver Schaffer bevölkern gut 5000 kleine Spielfiguren mehr als ein Dutzend Schaulandschaften, es gibt mehr als 100.000 verbaute Teile. Die Szenen der Ausstellung spielen beispielsweise in Australien, am Polarkreis oder in der Südsee.

Unter den Figuren ist laut Ankündigung auch der "Klosterbruder Martin" mit einem Eber. Namensgeber ist Abt Martin Ryfflinck, der während seiner Amtszeit (1498-1506) das Kloster durch seine Gelehrtheit und seinen Sinn für Innovationen prägte.

