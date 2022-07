Nach dem Antisemitismus-Eklat zu Beginn der Kunstausstellung documenta in Kassel fordert die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag eine «lückenlose Aufklärung» der Hintergründe. «Wir wollen, dass so etwas nicht nochmal passiert», sagte die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann am Donnerstag im Parlament.