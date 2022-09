Beim Autozulieferer Continental weiten sich die Qualitätsprobleme bei Schläuchen aus. Normen für Prüfprozesse von Industrieschläuchen seien am Standort im nordhessischen Korbach nicht immer eingehalten wurden, teilten die Hannoveraner am Montag mit. So seien Schläuche nicht so oft wie vorgeschrieben geprüft worden. Seit Februar führt das Unternehmen erweiterte Qualitätstests bei allen Schlauchtypen durch, nachdem Probleme bei der Reinheit von Schläuchen für Klimaanlagen aufgetreten waren. Diese bestätigte Conti vor dem Wochenende, nachdem der "Spiegel" darüber berichtet hatte.