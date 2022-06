Nachdem ein Autofahrer in Berlin in eine Menschenmenge gefahren ist, hat die Polizei eine Telefonhotline eingerichtet. «Unsere Personenauskunftsstelle für Angehörige ist erreichbar unter 030 - 84854460», twitterte die Polizei am Mittwochnachmittag. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verwies auf die Nummer: «Uns ist besonders wichtig, dass nicht die Angehörigen aus irgendwelchen, ja, anderen Kanälen - Twitter und hochgeladene Bilder oder sonstwas - davon erfahren, sondern dass wir die Information machen.» Deswegen sei auch die Zusammenarbeit mit der hessischen Polizei wichtig. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik nannte die Nummer ebenfalls - dort erhalte man Auskünfte. Sie rief zur Unterstützung der Ermittlung auch dazu auf, über ein Portal Hinweise an die Polizei zu liefern, etwa Video- und Bildmaterial.