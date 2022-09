Der Rüsselsheimer Autobauer Opel hat am Samstag das 30-jährige Bestehen seines Betriebs in Eisenach gefeiert. "Was am 23. September 1992 begann, ist bis heute eine Erfolgsgeschichte", sagte Opel-Chef Florian Huettl bei der Jubiläumsfeier, an der auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) teilnahm. In den vergangenen drei Jahrzehntn seien dort rund 3,7 Millionen Autos gebaut worden.