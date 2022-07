Im Prozess um einen Frontalzusammenstoß mit drei Toten bei Weisenheim am Berg in der Pfalz soll am Freitag (14.00) das Urteil gesprochen werden. Vor dem Landgericht Frankenthal ist ein 29 Jahre alter Autofahrer aus dem südhessischen Biblis angeklagt - wegen fahrlässiger Tötung und verbotenen Autorennens. Er soll im September 2020 zu schnell gefahren sein, deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren und so in einer Kurve den fatalen Frontalzusammenstoß verursacht haben.