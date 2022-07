Ein junger Mann rast mit seinem Sportwagen auf einer Landstraße, gerät in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und verursacht einen Unfall mit drei Toten - das Landgericht Frankenthal hat ihn dafür am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das 2. Große Strafkammer sah den Straftatbestand der fahrlässigen Tötung in drei Fällen und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs als gegeben an. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und sechs Monate für den Mann aus dem südhessischen Biblis gefordert. Die Verteidigung hatte hingegen eine Bewährungsstrafe im Ermessen des Gerichts vorgeschlagen. Gegen das Urteil können noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Ein junger Mann rast mit seinem Sportwagen auf einer Landstraße, gerät in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und verursacht einen Unfall mit drei Toten - das Landgericht Frankenthal hat ihn dafür am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das 2. Große Strafkammer sah den Straftatbestand der fahrlässigen Tötung in drei Fällen und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs als gegeben an. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und sechs Monate für den Mann aus dem südhessischen Biblis gefordert. Die Verteidigung hatte hingegen eine Bewährungsstrafe im Ermessen des Gerichts vorgeschlagen. Gegen das Urteil können noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Beim Zusammenstoß des Unfallverursachers in seiner Luxuslimousine mit einem entgegenkommenden Kleinwagen im September 2020 starben in diesem die Fahrerin, ihr 15 Monate alter Sohn und eine Beifahrerin noch am Unfallort bei Weisenheim am Berg. Ersthelfer entdeckten in dem Wrack ein schreiendes Baby, die überlebende einmonatige Tochter der getöteten Fahrerin. Der 29-Jährige und sein Beifahrer blieben bei der Kollision auf der Landstraße im Kreis Bad Dürkheim nahezu unverletzt.