Wegen eines lebensgefährlichen Messerangriffs auf seine Ehefrau hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 71 Jahre alten Mann erhoben. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Der Mann soll im September 2021 die 63-Jährige in der Küche der gemeinsamen Wohnung in Bad Vilbel im Wetteraukreis mit einem großen Küchenmesser angegriffen und schwer verletzt haben, teilte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag mit. Eine Bekannte des Ehepaares, die zufällig zu Besuch gewesen sei, habe Schlimmeres verhindert. Bei der Tat waren offenbar auch die fünf Enkelkinder anwesend.