Schwimmbäder sind in Hessen keinesfalls ein Kriminalitätsschwerpunkt, beteuert das Innenministerium. Wenn viele Gäste erwartet werden, buchen jedoch einige Bäder inzwischen vorsorglich Security-Dienste.

An einem heißen Badetag Anfang Juli erhitzen sich im Schwimmbad in Langen im Rhein-Main-Gebiet die Gemüter. Vermutlich wegen einer Eifersuchtsgeschichte geraten mehrere Badegäste in Streit, es gibt Platzwunden und Kratzer, die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an. Ist dies ein unrühmlicher Einzelfall - oder gibt es in hessischen Schwimmbädern regelmäßig Probleme mit aggressiven Gästen? Eine stichprobenartige Umfrage ergibt, dass sich einige Bäder inzwischen Unterstützung von Sicherheitsdiensten holen. Gewalt gegen die Mitarbeiter oder unter Gästen ist jedoch eher eine Ausnahme.