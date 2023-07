Ein zwölfjähriger Junge ist in einem Freibad im nordhessischen Fritzlar vermutlich nach einem Badeunfall reanimiert worden. Der neun Jahre alte Bruder des Jungen habe am Sonntagmittag auf sich und den Zwölfjährigen aufmerksam gemacht, teilte die Polizei mit. Sein Bruder war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos und trieb im Bereich des Springerbeckens unterhalb der Wasseroberfläche. Eine 21-jährige Badeaufsicht sprang nach den Angaben von Dienstag sofort ins Becken, holte den Zwölfjährigen an die Wasseroberfläche und zog ihn aus dem Wasser.