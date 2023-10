Der Ausfall eines Stellwerks wegen erkrankten Personals hat am Montag für Probleme im Bahnverkehr in Mittelhessen gesorgt. Das Stellwerk in Butzbach (Wetteraukreis) habe am Morgen wegen einer kurzfristigen Krankmeldung nicht planmäßig besetzt werden können, teilte eine Bahnsprecherin mit. Die Züge zwischen Friedberg und Gießen hätten deshalb nicht regulär fahren können, als Ersatz verkehrten Busse mit Halt an allen Bahnhöfen. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.