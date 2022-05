Ein frisch an einem Automaten der Deutschen Bahn erworbenes 9-Euro-Ticket ist vor einem Zug zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Große Nachfrage nach 9-Euro-Tickets in Hessen

Mit dem Start des flächendeckenden Verkaufs des 9-Euro-Tickets ist auch in Hessen das Interesse groß. «In Hessen ist der Verkauf der günstigen Monatskarten sehr gut angelaufen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit seien alleine in den frühen Morgenstunden über die Kanäle der Deutschen Bahn rund 50.000 Tickets verkauft worden.

Der Nahverkehrsanbieter HEAG mobilo, der bereits am Samstag mit dem Verkauf startete, sprach von mehr als 2000 verkauften Tickets binnen 24 Stunden alleine an seinen Verkaufsstellen in Darmstadt am Samstag. Es gebe ein reges Interesse, sagte ein Sprecher.

Die Online-Buchung bei der Bahn war am Montag zwischenzeitlich überlastet. Auf der Homepage hieß es: «Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.»

Die Monatskarte soll es als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise von Juni bis August geben. Am vergangenen Donnerstag hatte hierfür der Bundestag, am Freitag der Bundesrat grünes Licht gegeben. Fahren kann man bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Zügen des Nah- und Regionalverkehrs.