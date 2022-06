Seit Einführung des 9-Euro-Tickets vor drei Wochen sind in Hessen bereits rund 955.000 der Fahrkarten verkauft worden. Die große Resonanz zeige, dass Angebote, die einfach und über Stadt- oder Kreisgrenzen hinweg flächendeckende Angebote bieten, den ÖPNV attraktiv machen, erklärte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. Zudem sei es ein gutes Mittel, um neue Zielgruppen zu erschließen.