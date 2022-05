Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat am ersten Verkaufstag des 9-Euro-Tickets mehr als 45.000 der neuen Monatskarten verkauft. Allein an den rund 640 Fahrkartenautomaten seien am Montag rund 21.000 der subventionierten Nahverkehrstickets ausgegeben worden. RMV-Geschäftsführer Knut Ringat sprach am Dienstag in Hofheim von einer «regen Nachfrage». Der RMV ist einer der größten deutschen Verkehrsverbünde.