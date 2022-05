Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat die Menschen in Hessen dazu aufgerufen, in den kommenden drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket auf Bus und Bahn umzusteigen. «Nutzen Sie das Angebot, denn es wird die Weichen für die Verkehrsplanung der Zukunft stellen», sagte der Minister am Montag in Wiesbaden.