Ein Autozug ist am Freitag während der Fahrt in Brand geraten. Wegen des Vorfalls sei die wichtige hessische Nord-Süd-Verbindung Frankfurt/Main-Kassel nun gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Menschen an der Bahnstrecke hatten den Angaben zufolge das Feuer an dem fahrenden Güterzug bemerkt und gemeldet. Daraufhin sei der Lokführer informiert worden, er habe dann am Bahnhof in Butzbach in der Wetterau gehalten, sagte der Polizeisprecher.