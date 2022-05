Unbegrenzt mit Regionalzügen durch Deutschland fahren, U-Bahnen oder Busse nutzen: Das 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr wird ab Montag flächendeckend in ganz Hessen verkauft. Mehrere Verkehrsverbünde und auch die Bahn wollen an ihren Automaten und an Schaltern das ab dem 1. Juni gültige Billigticket anbieten. Dies hatten unter anderem die Verkehrsverbünde RMV und NVV nach dem grünen Licht von Bundestag und Bundesrat vergangene Woche für das Projekt angekündigt. In Darmstadt und Umgebung hat HEAG mobilo und in Frankfurt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) schon am Samstag mit dem Verkauf begonnen.