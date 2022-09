Für 220 Millionen Euro will die Oldenburgische Landesbank (OLB) die Degussa-Bank übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits am Mittwoch unterzeichnet, wie die OLB mitteilte. Etwa 340.000 Kunden sollen zu ihr wechseln. Regional ergänze der Schwerpunkt der Degussa-Bank im Westen und Süden Deutschlands das Nord-Geschäft der Oldenburger gut. Der Hauptsitz des Degussa-Instituts - zu unterscheiden vom Goldhändler Degussa - ist in Frankfurt. Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.