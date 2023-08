Die gestiegenen Zinsen haben die Commerzbank eine neuerliche Belastung durch die Schweizer-Franken-Kredite in Polen im zweiten Quartal verkraften lassen. Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern 565 Millionen Euro und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in Frankfurt mitteilte. Damit schnitt das Institut besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.